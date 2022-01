PROBLEM GRZYBICY U KOBIET - Objawy, Przyczyny, Prewencja i Leczenie

Co trzecia pacjentka diagnozowana przez lekarzy ginekologów to grzybicze stany zapalne pochwy i sromu. Grzybica to jedna z najczęstszych chorób konsultowanych w gabinetach ginekologicznych. Problem ten dotyka 75% kobiet na całym świecie.